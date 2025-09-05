El fútbol sanjuanino ha sido escenario de una dura y ejemplar sanción impuesta a la Villa Obrera, tras un incidente que culminó con la suspensión de un partido y la agresión a un árbitro. El Tribunal de Penas de la Liga Sanjuanina de Fútbol dio a conocer esta semana el fallo correspondiente al encuentro entre el club mencionado y Colón Junior, disputado por la fecha 7 del Torneo Clausura.

El compromiso fue interrumpido abruptamente a los 38 minutos del segundo tiempo, cuando el árbitro asistente Sebastián Fernández fue alcanzado por un proyectil lanzado desde la tribuna. En ese momento, Colón Junior se imponía por 1-0 con un gol de Martín Arce. La jueza principal, Ruth Díaz, tomó la decisión inmediata de suspender el encuentro ante la gravedad de lo sucedido.

Tras un exhaustivo análisis del caso, el Tribunal de Penas resolvió aplicar una serie de medidas drásticas contra la Villa Obrera: