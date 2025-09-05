Huarpe Deportivo > Liga Sanjuanina
Villa Obrera: quita de puntos, multa y cancha suspendida por agresión a un árbitro
POR REDACCIÓN
El fútbol sanjuanino ha sido escenario de una dura y ejemplar sanción impuesta a la Villa Obrera, tras un incidente que culminó con la suspensión de un partido y la agresión a un árbitro. El Tribunal de Penas de la Liga Sanjuanina de Fútbol dio a conocer esta semana el fallo correspondiente al encuentro entre el club mencionado y Colón Junior, disputado por la fecha 7 del Torneo Clausura.
El compromiso fue interrumpido abruptamente a los 38 minutos del segundo tiempo, cuando el árbitro asistente Sebastián Fernández fue alcanzado por un proyectil lanzado desde la tribuna. En ese momento, Colón Junior se imponía por 1-0 con un gol de Martín Arce. La jueza principal, Ruth Díaz, tomó la decisión inmediata de suspender el encuentro ante la gravedad de lo sucedido.
Tras un exhaustivo análisis del caso, el Tribunal de Penas resolvió aplicar una serie de medidas drásticas contra la Villa Obrera:
- Se dio por finalizado y perdido el partido, dejando el resultado a favor de Colón Junior.
- Se le quitarán nueve (9) puntos en el presente campeonato.
- La cancha del club será suspendida por seis (6) fechas.
- Se prohíbe el ingreso de público, tanto local como visitante, en los partidos de local durante seis (6) fechas. Únicamente se permitirá la entrada a jugadores, cuerpos técnicos y hasta diez (10) dirigentes por club, cuya nómina deberá ser presentada 48 horas antes en la Secretaría de la Liga.
- Se aplicó una multa de 150 entradas por tres fechas a la Villa Obrera.
- Además, el club fue intimado a regularizar el pago de multas anteriores en un plazo de 48 horas desde la publicación del boletín oficial, bajo apercibimiento de nuevas y más severas sanciones.