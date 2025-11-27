Un grupo de al menos 60 turistas argentinos, muchos de ellos oriundos de Mendoza, sufrió un violento asalto en la Región Metropolitana de Chile en la madrugada de este jueves, apenas ingresado al país por el Paso Los Libertadores. El micro se dirigía a Estación Central para un tour de compras cuando, cerca de las 6 de la mañana, fue emboscado sobre la cuesta Chacabuco por una banda armada que interceptó el paso con al menos dos vehículos.

Según los primeros datos policiales, del interior de los autos descendieron al menos cinco delincuentes con el rostro cubierto, quienes golpearon al chofer, subieron al colectivo y tomaron el control del vehículo. Uno de los asaltantes obligó al conductor a mantener la marcha a baja velocidad, sin balizas y sin detenerse, mientras el resto recorría ambos pisos del micro para robar dinero, celulares, mochilas y aparatos electrónicos. El recuento inicial indicó que al menos 28 de los 60 viajeros fueron despojados de sus pertenencias.

Tomás, uno de los pasajeros, relató que la emboscada comenzó cuando un auto se ubicó al lado del micro simulando advertir una rueda pinchada. Al detenerse el vehículo, otros tres autos rodearon al colectivo y los delincuentes armados iniciaron el ataque. El joven aseguró que logró esconder su teléfono antes de que los ladrones revisaran todo el interior durante unos 20 minutos. Varios pasajeros quedaron sin documentos y dependen del consulado para poder regresar.

El conductor del micro confirmó que la supuesta advertencia sobre la rueda fue parte del plan. Señaló que, al descender, ya había tres vehículos detrás, de los que bajaron unas 12 personas que inmediatamente los encañonaron. Durante todo el asalto, él y su acompañante fueron amenazados con armas, golpeados en la cabeza y forzados a no realizar ningún movimiento brusco. Los ladrones seleccionaron objetos de valor y los guardaron en mochilas con total organización.

Según el conductor, los asaltantes no serían chilenos sino venezolanos y colombianos, por el acento con el que se comunicaban entre ellos. Tras reunir lo robado, huyeron rápidamente en los mismos vehículos con los que habían llegado. Las autoridades chilenas trabajan en la investigación y el consulado argentino asiste a los turistas que quedaron indocumentados.