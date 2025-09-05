Una tragedia vial con consecuencias fatales se produjo este jueves 4 luego de un choque entre dos vehículos en la Ruta 40 norte, en el departamento Albardón. El siniestro dejó como saldo una mujer fallecida y varias personas heridas. El choque ocurrió a unos 10 kilómetros de la zona de Matagusanos, en el Villicum, y las autoridades investigan las causas que provocaron el siniestro.

La mujer de 67 años que viajaba en la Ecosport murió en el lugar.

El siniestro se produjo entre una camioneta Ford EcoSport y un Volkswagen Gol. El primer vehículo era conducido por Carlos González, quien viajaba con su esposa Margarita Páez y su madre, Ester Carrizo, de 67 años, quien fuera finalmente la víctima fatal del siniestro. Ellos se desplazaban en dirección de Jáchal a San Juan. En el sentido contrario circulaba el segundo automóvil, que era conducido por Adrián Mayea, y viajaba junto a su esposa de apellido Roco Quintero y su hijo de un año de edad. Por motivos que todavía se están investigando, la camioneta se habría cruzado de carril, y ambos conductores, en un intento de evitar un impacto frontal, desviaron sus rodados hacia la banquina este de la ruta, donde finalmente colisionaron.

En el Volkswagen viajaba un bebé de un año quien tuvo que ser trasladado de urgencia, pero su estado sería bueno.

Tras el impacto, ambos vehículos derraparon y volcaron, quedando sobre el costado este de la vía. La peor parte se la llevó la ocupante de la EcoSport, Ester Carrizo, quien salió despedida del vehículo y falleció en el lugar de forma instantánea.

Personal de Criminalística trabajó en el lugar para tratar de reconstruir el momento del siniestro.

Personal de la Policía de San Juan y de Bomberos trabajaron en el lugar para asistir a los heridos y rescatar a los ocupantes que quedaron atrapados. Todos los heridos, a excepción del conductor de la camioneta Carlos González, debieron ser trasladados al Hospital Doctor Guillermo Rawson con politraumatismos. Allí recibieron asistencia médica y, según informaron los médicos, se encuentran fuera de peligro. Sin embargo, se les realizaron estudios más complejos para descartar cualquier tipo de lesión.

Todos los heridos trasladados al hospital estarían fuera de peligro.

El fiscal Francisco Micheltorena y la ayudante de fiscal, Agostina Ventimiglia, de la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI) Delitos Especiales tomaron intervención en el hecho. Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas del siniestro fatal y las responsabilidades de los conductores. La carátula del caso es "muerte en accidente de tránsito". Las pericias se realizaron en el lugar, y los vehículos fueron secuestrados y trasladados a una dependencia policial para su resguardo. El caso generó conmoción en la provincia de San Juan, y los investigadores trabajan para esclarecer el trágico hecho que enluta a una familia sanjuanina.