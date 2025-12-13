La corona de hojaldre es una de esas preparaciones que nacieron para destacarse en la mesa navideña. Su aspecto elegante y su textura crocante contrastan con una elaboración sorprendentemente sencilla, lo que la convierte en una opción ideal como entrada, plato central liviano o incluso centro de mesa comestible.

El secreto está en utilizar masa de hojaldre ya lista y apostar por rellenos sabrosos que no requieran demasiada preparación previa. En menos de una hora, se puede llevar al horno una receta que parece salida de una pastelería, pero que se arma con pasos simples y accesibles.

En muchas mesas argentinas de diciembre, el hojaldre tiene un encanto particular que remite a lo casero, lo dorado y lo aromático. Darle forma de corona solo implica un gesto creativo: unos cortes bien distribuidos, un leve giro de la masa y dejar que el horno haga el resto mientras se avanza con el menú principal.

Otro de sus grandes puntos a favor es la versatilidad. Puede servirse tibia o a temperatura ambiente, algo fundamental para las noches calurosas de Navidad. El hojaldre mantiene su textura crujiente y el relleno se asienta sin perder sabor ni presencia.

Para prepararla, se mezcla queso crema con jamón cocido o panceta, queso rallado y condimentos. El relleno se distribuye sobre la masa, se enrolla, se une en forma circular y se realizan cortes regulares para dejar el relleno a la vista. Luego se pincela con huevo, se decora con semillas si se desea y se hornea hasta lograr un dorado intenso y parejo.

Además, la receta admite múltiples variantes: desde combinaciones con espinaca y queso azul, pollo desmenuzado y crema, hasta versiones dulces con dulce de leche, nueces, manzana o canela. Por su practicidad y efecto visual, la corona de hojaldre se posiciona como una de las estrellas infaltables de las fiestas.