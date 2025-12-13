Receta de pan dulce fácil y económico en cuatro pasos

Llega la temporada navideña y con ella, el aroma inconfundible de las preparaciones que marcan la celebración. Hoy compartimos una receta de pan dulce casero que combina tradición y simplicidad. Ideal para principiantes y expertos, este paso a paso garantiza un resultado espectacular para compartir en la mesa familiar.

Conocido en Italia como panettone, este bollo dulce tiene sus raíces en la Milán del siglo XV, donde comenzó como un manjar reservado a las clases adineradas por el valor de sus ingredientes: manteca, huevos y frutas secas. Con el tiempo, cruzó el océano y en Argentina adoptó su identidad propia, incorporando frutas abrillantadas, quinotos en almíbar y frutos secos locales, hasta convertirse en un símbolo indiscutido de las fiestas.

Publicidad

Consejos clave para el éxito

Ingredientes de calidad: La frescura de los huevos y la manteca, junto con frutas abrillantadas de buena calidad, marcan la diferencia.

Amasado paciente: Los 15 minutos de amasado no son negociables. Este tiempo desarrolla la elasticidad de la masa, asegurando una miga esponjosa y aireada.

Relleno a gusto: La receta tradicional incluye pasas, nueces y frutas abrillantadas, pero se puede innovar con chips de chocolate, arándanos deshidratados o trozos de mantecol.

Toque final: Un glaseado simple de azúcar impalpable, limón y agua le da un acabado profesional y dulce.

Receta de Pan Dulce Casero

Rinde: 2 panes de ½ kg o 1 de 1 kg.

Tiempo total: Aprox. 3 horas (incluyendo leudado).

Ingredientes

Para la masa previa:

2 cucharadas de harina

1 cucharada de azúcar

1 chorrito de leche tibia

30 g de levadura fresca

Para la masa principal:

500 g de harina 000

2 huevos

200 cc de leche tibia

1 cucharadita de sal

60-100 g de azúcar (al gusto)

80 g de manteca pomada

1 cucharadita de esencia de vainilla

Ralladura de 1 limón y 1 naranja (opcional, para azúcar aromatizada)

Opcional: 1 cucharadita de esencia de azahar o panettone

Para el relleno (a elección):

Pasas remojadas en coñac

Nueces

Almendras

Frutas abrillantadas

Quinotos en almíbar

Para el glaseado (opcional):

Azúcar impalpable

Jugo de limón

Agua

Preparación en 4 pasos

Paso 1: La masa previa

En un bol pequeño, mezclar todos los ingredientes de la masa previa hasta formar una pasta. Tapar y dejar levar en un lugar tibio hasta que duplique su volumen (15-20 minutos). La leche debe estar tibia, no caliente, para no matar la levadura.

Publicidad

Paso 2: Unir los ingredientes

En un bol amplio, colocar la harina, el azúcar y las ralladuras. Hacer un hueco en el centro y añadir alrededor la sal (evitando el contacto directo con la levadura). Incorporar en el centro los huevos, la manteca pomada, la leche tibia, la masa previa ya leudada y la esencia de vainilla. Unir todo desde el centro hacia afuera hasta formar una masa.

Paso 3: Amasar y dejar levar

Volcar la masa sobre la mesada enharinada y amasar energéticamente durante 15 minutos completos, hasta que quede lisa y elástica. Dividirla en dos porciones si se desean dos panes, colocar en bols aceitados, tapar y dejar reposar 30 minutos.

Publicidad

Paso 4: Rellenar y hornear

Desgasificar cada bollo aplastándolo suavemente. Estirar en forma rectangular, esparcir el relleno elegido en el centro y enrollar. Amasar con cuidado para integrar los frutos secos sin romper la masa. Colocar en moldes para pan dulce (o una fuente con papel manteca), tapar y dejar levar 1 hora más. Hornear en horno precalentado a 180°C por 30-40 minutos, hasta que al insertar un palillo salga limpio y la superficie esté dorada.

Dejar enfriar sobre una rejilla. Para el glaseado, mezclar azúcar impalpable con unas gotas de limón y agua hasta lograr una pasta espesa y cubrir el pan dulce una vez tibio.