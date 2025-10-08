Los fanáticos del automovilismo sanjuanino ya pueden adquirir sus entradas para el esperado regreso del TC2000 y el Zonal Cuyano al Autódromo “El Zonda” Eduardo Copello, evento que no se realiza en la provincia desde hace seis años. La venta presencial se realizará este miércoles 8, jueves 9 y viernes 10 de octubre en el Estadio Aldo Cantoni, en el horario de 16:00 a 21:00.

Los aficionados podrán elegir la ubicación para disfrutar del espectáculo, cuyos valores son: boxes $55.000, tribuna Curva JM Traverso $40.000 y general (Cerro) $25.000. Los menores de 12 años ingresan sin cargo, al igual que personas con discapacidad y jubilados, quienes deberán presentar su respectivo carnet al ingresar.

Publicidad

El Autódromo “El Zonda” Eduardo Copello, reconocido por su trazado desafiante y el entorno natural que lo rodea, volverá a vibrar con la potencia de los motores y la adrenalina de las competencias. La expectativa crece entre los seguidores del deporte motor, que ansían volver a presenciar la acción en pista después de seis años de ausencia de competencias oficiales.

La venta presencial permitirá a los aficionados asegurarse su lugar en un fin de semana que promete emociones, adelantando la llegada de uno de los espectáculos más importantes de la región en automovilismo, donde el TC2000 y el Zonal Cuyano volverán a brillar en el histórico circuito sanjuanino.