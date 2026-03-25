Yanina Latorre acusó a Evangelina Anderson de andar con un hombre casado y se pelearon feo

El histórico conflicto entre Yanina Latorre y Evangelina Anderson sumó un nuevo capítulo de tensión tras la reciente entrevista de la modelo en el canal de YouTube de Martín Cirio. En el ciclo A la cama con Martina, Anderson buscó despegarse de los rumores del pasado y aseguró que no es "Tatiana" y dejó en claro que no se mete con hombres casados.

Esta declaración reavivó el escándalo sobre un presunto video que la vincularía con un tercero, un tema que se originó hace seis meses cuando Latorre afirmó tener pruebas de un encuentro de la modelo con un hombre casado, quien inicialmente fue identificado como Leandro Paredes. En aquel entonces, Anderson desmintió la versión y aseguró haberse comunicado con Camila Galante para evitar malos entendidos.

La disputa se trasladó a las redes sociales cuando la cuenta de SQP reflotó el tema. Evangelina no esquivó la polémica y lanzó un desafío directo: "¿Qué polémico video? Muéstrenlo. Si no lo muestran es porque no existe. Yani me dijo que lo iba a mostrar y yo aún sigo esperando…".

La respuesta de la conductora fue contundente, recordándole que ya habían hablado del tema en privado: "Estás muy pendiente. Te lo dije en persona, no voy a mostrar el video! No me interesa lo que digas, siempre fuiste negadora serial, haces lo mismo con Ian Lucas… mandas fotos editadas con IA". Con esta frase, Latorre no solo ratificó la existencia del material, sino que sumó una nueva acusación sobre el uso de tecnología para alterar imágenes en relación con el beso entre Anderson e Ian Lucas.

Lejos de retroceder, Anderson volvió a la carga exigiendo evidencia concreta para sostener los dichos de la panelista. "Mostrá el video y ahí acusame con pruebas de negadora serial. Mientras no muestres, la verdad la tengo yo", sentenció la modelo.

Por su parte, Yanina Latorre mantiene su postura inicial de no dar a conocer las imágenes bajo el argumento de que ella no arruina familias. Mientras el pedido de pruebas choca con la decisión de no exhibirlas, la intriga sobre el contenido del supuesto video permanece abierta en el mundo del espectáculo.