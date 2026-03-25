Una joven cayó de un caballo y fue internada en estado delicado

Un siniestro vial con un caballo de por medio generó conmoción en Caucete este miércoles, luego de que una joven perdiera el control del animal y cayera con violencia al suelo, sufriendo lesiones de gravedad que motivaron su traslado de urgencia al Hospital Guillermo Rawson.

El hecho ocurrió en la zona de calle La Plata, entre Colón y Avenida de los Ríos, donde la joven —identificada bajo el apellido Morales— se desplazaba montada a caballo cuando, por causas que aún no fueron establecidas con precisión, el animal se habría asustado de manera repentina.

Según informó Radio Caucete, la situación se descontroló en cuestión de segundos. El caballo reaccionó de forma violenta, dejando a la jinete sin posibilidad de mantenerse en el lomo, lo que derivó en una caída con fuerte impacto contra el suelo.

Testigos del accidente dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia, que llegaron al lugar para brindar asistencia primaria. Ante la gravedad de las lesiones, los profesionales decidieron derivar a la joven al Hospital Rawson, el centro de mayor complejidad de la provincia, donde ingresó en estado delicado.

Fuentes hospitalarias indicaron que la paciente permanece internada bajo estricta observación médica, mientras un equipo de profesionales sigue de cerca su evolución.

Cadenas de oración y muestras de apoyo

En medio de la preocupación que atraviesa a su entorno, familiares y allegados comenzaron a difundir mensajes en redes sociales solicitando una cadena de oración por su pronta recuperación. La iniciativa generó una rápida adhesión de vecinos de Caucete y de otras localidades, que se sumaron con mensajes de aliento y solidaridad.

Hasta el cierre de esta nota, no se habían brindado precisiones oficiales sobre el estado de salud actual de la joven ni sobre las circunstancias que desencadenaron el repentino asustó del animal.