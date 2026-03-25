Bendecirán a embarazadas y futuros padres por el Día del Niño por Nacer

En el marco del Día del Niño por Nacer, la Pastoral de la Vida organiza este 25 de marzo una jornada de actividades religiosas en San Juan, que incluirá misas, bendiciones y espacios de oración abiertos a toda la comunidad.

La celebración principal tendrá lugar en la Iglesia Catedral de San Juan Bautista, donde se oficiarán misas a las 9:00 y a las 20:00. Durante ambas ceremonias se realizará la bendición de embarazadas y, como novedad que se repite respecto a años anteriores, también se bendecirá a los futuros padres.

El sacerdote Germán Pickelny, integrante de la pastoral arquidiocesana, explicó que la jornada busca acompañar a las familias en esta etapa y destacó que “también se bendecirá a los padres de los bebés por nacer porque ellos también engendraron vida y esperan una vida”.

Las actividades continuarán en el cruce de las peatonales del microcentro, donde se instalará la imagen de la Virgen de Guadalupe, considerada patrona de las embarazadas. Allí se desarrollarán momentos de oración y bendición en dos turnos: de 10:00 a 12:00 por la mañana y de 18:00 a 19:45 por la tarde.

El Día del Niño por Nacer se conmemora cada 25 de marzo con el objetivo de promover y defender la vida desde la concepción. En Argentina, la fecha fue instituida en 1998 durante la presidencia de Carlos Saúl Menem.