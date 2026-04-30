Yanina Latorre revela su dura lucha de diez años para ser mamá

Yanina Latorre decidió compartir los detalles más profundos de su camino hacia la maternidad. La conductora relató que "Estuve 10 años haciendo tratamiento de fertilidad hasta que llegó Lola y es durísimo". En sus declaraciones, destacó el impacto emocional y familiar de este proceso, confesando que "Yo la pasé muy mal, cuando tuvimos a Lola, Diego no lo tenía superado". Según explicó, su marido prefería mantener el tema en la intimidad y "A Diego le daba... no sé si pánico. Nunca se lo contó ni a la madre ni al padre".

Para Yanina, la experiencia fue una prueba constante de resistencia emocional. Ella considera que "Hacer tratamiento de fertilidad es lo más duro que hay, para uno y para la pareja, te desgasta a un nivel...". Recordó también las palabras de un profesional que marcaron su percepción del proceso. "Me lo dijo un obstetra, son doce malas noticias al año, que te voltean. Yo quedé embarazada en Rosario, pero hice tratamiento en México, en Buenos Aires... Hay mucha gente seria, hay muchos que se aprovechan, es carísimo... Es horrible, muy deshumanizante, vas todo el tiempo al quirófano", detalló con sinceridad.

La travesía incluyó múltiples intentos y pasos por el quirófano para tratar condiciones físicas subyacentes. "Vas intentando, me operé de endometriosis. Te desgasta la pareja, tenés que estar muy fuerte. Vas para adelante de médico en médico, tu vida gira en torno a eso", manifestó sobre el agotamiento que genera la búsqueda constante. Finalmente, reflexionó sobre las expectativas externas que enfrentan las mujeres en su vida privada. "Te casás y te preguntan. ¿Y si no quiero tener bebés? ¿Por qué estamos obligados? A mí no se me dio fácil", concluyó sobre la presión social.