Desde este lunes 1 de abril el precio de la yerba mate quedó desregulado y por primera vez, en más de 20 años, el Instituto Nacional de la Yerba Mate dejará de intervenir para lograr un acuerdo de precios. Ahora, con la yerba desregulada, todos esperaban un aumento de precios, pero según los referentes locales en San Juan aún no se registraron subas.

En contacto con DIARIO HUARPE, Rocío Cárdenas, directora de Comercio e Industria de San Juan, aseguró que, ella se comunicó con referentes del sector de los supermercadistas, quienes les confirmaron que, al menos por ahora, "no se ha registrado faltante ni modificación de precio". La funcionaria agregó, que no solo no han aumentado los precios, sino que en las nuevas listas de productos les llegaron sin modificaciones a los comerciantes locales, por lo que es de esperar que la yerba se venda con el mismo valor por un tiempo más.

Por su parte, Mario Gee, presidente de la Cámara de Supermercadistas de San Juan, explicó que a nivel del comercio mayorista, no se definieron aumentos en el precio de la yerba mate. El referente explicó que al tras el receso de la Semana Santa no se han notado cambios en el precio de la yerba y aseguró que los proveedores están más bien abocados a comercializar insecticidas y todo elemento se sirva para terminar con los mosquitos que contagian el dengue.

Desde la Cámara Comerciantes Unidos, Marcelo Quiroga, explicó que él se ha comunicado con dueños de supermercados y todos le confirmaron que no hubo aumento y que el kilo de yerba se vende a unos $3.700 en promedio. "Por el momento, no hay faltante en góndolas, hay marcas, variedades y mezclas, además de alguna yerba uruguaya muy requerida", aseveró.

Quiroga también habló del precio del pan que también fue liberado para que sea el mercado el que fije el valor, el comerciante aseguró que la harina no aumento de precio, aunque sí hubo subas importantes en los insumos de panadería y pastelería.

Los precios

En cuanto a los precios a los que se pueden encontrar las yerbas en las góndolas, por ejemplo la CBSé se vende a $1.980 el medio kilo, la Verdeflor se vende a $1.760, mientras que la Rosamonte se vende a más de $4.000 el kilogramo.

La yerba más cara, y que sigue siendo elegida por algunos, es Canarias, la yerba uruguaya con la que Messi y sus compañeros de Selección se preparan los mates. Esta tradicional marca se vende a más de $6.000 el medio kilo y el kilo se comercializa a poco más de $11.000.