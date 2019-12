"Católica es el bicampeón, uno de los más grandes y no dudé", dijo Zampedri en su presentación

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El delantero argentino Fernando Zampedri aseguró hoy que Universidad Católica es "uno de los más grandes" del fútbol chileno y por eso no dudó en incorporarse al equipo que tiene a Ariel Holan como entrenador.



"Hoy Católica es el bicampeón, es uno de los más grandes y cuando me llamaron no lo dudé, independientemente de lo que ocurre en el país. Es un equipo muy ordenado", manifestó Zampedri en su presentación como primer refuerzo para la temporada 2020.



Zampedri, de 31 años, apuntó que está "al cien por cien" desde lo físico y que superó la lesión en el tobillo derecho que implicó una intervención quirúrgica.



"La lesión fue un conjunto de malas decisiones y por eso decidí la cirugía. Físicamente me siento perfecto. Esperamos hacer una buena pretemporada porque nos tocó una Libertadores muy dura, pero vamos a dar la pelea", indicó el ex delantero de Rosario Central, Atlético Tucumán y Atlético de Rafaela.