Colectivero será investigado por provocar la muerte cerebral de una ciclista

La Justicia avanzó en la investigación por el grave siniestro vial ocurrido en el departamento Rivadavia y formalizó la imputación contra un chofer de la Red Tulum, acusado de provocar lesiones culposas graves tras atropellar a una ciclista que permanece internada en estado crítico.

De acuerdo con la documentación judicial, el hecho ocurrió el 20 de mayo de 2026, alrededor de las 13, en la intersección de calles Soldado Argentino y Galíndez. El vehículo involucrado fue un colectivo Mercedes Benz de la línea 123 de la empresa La Marina, conducido por Andrés Bustos Valeriano, identificado en el expediente como el chofer que circulaba por Soldado Argentino en sentido Este-Oeste.

Según la reconstrucción efectuada por Fiscalía, al llegar a la calle Galíndez el conductor impactó contra una mujer que se desplazaba en una bicicleta rodado 26 por esa arteria en dirección Sur-Norte. La ciclista fue identificada como Hilda Analía Martínez.

La acusación sostiene que la calle Soldado Argentino desemboca y termina en Galíndez, conformando una intersección tipo “T”, circunstancia que imponía la obligación de detener la marcha y ceder el paso a quienes transitaban por la vía transversal con continuidad. Para los investigadores, la conducta atribuida al conductor fue imprudente, negligente y antirreglamentaria, y habría sido el factor determinante en la producción del siniestro.

Producto del fuerte impacto, Martínez sufrió heridas de extrema gravedad y debió ser trasladada inconsciente, con código rojo, al Hospital Rawson por personal del servicio de emergencias 107. Los primeros informes médicos señalaron que la paciente presentaba traumatismo encéfalo craneano grave y politraumatismos.

Posteriormente, el examen médico legal incorporado a la causa describió un cuadro aún más delicado. Conforme al informe practicado por el médico forense, la mujer presenta traumatismo craneoencefálico severo, edema cerebral y hemorragia subdural izquierda en la región temporoparietal.

Clínicamente, el reporte consigna pupilas midriáticas, ausencia de reflejos y falta de respuesta motora, indicadores compatibles con muerte cerebral, aunque se aclaró que deben realizarse estudios neurológicos complementarios para confirmar el diagnóstico.

En función de estos elementos, Fiscalía imputó a Bustos Valeriano Andrés por el delito de lesiones culposas graves por conducción imprudente, negligente y antirreglamentaria de un vehículo con motor, previsto en el artículo 94 bis del Código Penal, en calidad de autor material.