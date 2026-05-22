Docentes de la UNSJ irán a paro durante toda la próxima semana

Los gremios docentes de la Universidad Nacional de San Juan anunciaron un paro de actividades para la semana del 26 al 30 de mayo en el marco del conflicto salarial universitario que se mantiene a nivel nacional desde 2024.

La medida de fuerza será llevada adelante en conjunto por SiDUNSJ y ADICUS, los dos sindicatos que nuclean a los docentes universitarios de la provincia.

Laura Saavedra, secretaria de Prensa de SiDUNSJ, confirmó que el reclamo principal apunta a la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada y ratificada por el Congreso. “Nosotros lo que estamos pidiendo es la aplicación y la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario vigente y ratificada por el Congreso”, expresó.

La dirigente sindical explicó además que la medida fue definida tanto por CONADU como por CONADU Histórica, las federaciones nacionales que agrupan a los docentes universitarios.

Reclamo salarial y pérdida de poder adquisitivo

Desde los gremios sostienen que el conflicto salarial continúa agravándose debido a los incrementos otorgados por el Gobierno nacional. Saavedra señaló que el último aumento fue aplicado “de manera unilateral” y resultó insuficiente frente a la inflación.

“La última liquidación nos otorgó unilateralmente nuevamente un aumento del 1,5%, que no solamente no alcanza, sino que además sigue aumentando la pérdida de poder adquisitivo”, afirmó.

Según indicó la representante sindical, los docentes universitarios acumulan una pérdida salarial de entre el 40% y el 50% desde el inicio del conflicto en 2024. “Entre un 40 y un 50% estamos perdiendo de poder adquisitivo desde el 2024 hasta ahora”, aseguró.

Facultades y colegios preuniversitarios

La medida alcanzará a todas las unidades académicas de la universidad, incluidas las facultades, la Escuela de Ciencias de la Salud y los tres colegios preuniversitarios dependientes de la UNSJ. “Es para las facultades, la Escuela de Ciencias de la Salud y los tres colegios preuniversitarios”, detalló Saavedra.

Desde SiDUNSJ remarcaron además que el reclamo busca defender el acceso a una educación pública de calidad y garantizar condiciones laborales dignas para los docentes. “Para que los estudiantes puedan tener acceso a una educación de calidad, tienen que existir docentes bien pagos y de manera digna para que puedan ejercer su trabajo”, sostuvo la dirigente.

Los gremios adelantaron que, una vez finalizada la medida de fuerza, analizarán en asambleas cómo continuará el plan de lucha en caso de no existir respuestas a los reclamos salariales y presupuestarios del sector universitario.