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Este es el cronograma de poda en Capital del 26 al 31 de mayo
POR REDACCIÓN
La Municipalidad de la Ciudad de San Juan puso en marcha la temporada de poda del arbolado público, un operativo esencial que busca mejorar la seguridad, optimizar la iluminación urbana y mantener en óptimas condiciones el espacio público.
Según informaron desde el municipio, los trabajos, coordinados por la Subsecretaría de Servicios y Ambiente, comenzaron el pasado domingo 17 de mayo y se extenderán de manera ininterrumpida hasta el 30 de agosto en diferentes zonas del departamento.
Las acciones no se limitan solo a la poda preventiva; el despliegue incluye el despeje de luminarias, el corte de ramas bajas y la limpieza de acequias. Estas medidas son fundamentales para mejorar la visibilidad en la vía pública, reforzar la seguridad vial y peatonal, y preservar la salud del entorno urbano.
El municipio, para garantizar la eficiencia de los trabajos, estableció un cronograma semanal que permite ordenar las intervenciones y optimizar las tareas en cada sector. Desde la Subsecretaría de Servicios y Ambiente solicitaron la colaboración activa de los vecinos, pidiendo evitar el estacionamiento de vehículos en las zonas intervenidas y respetar las indicaciones del personal municipal para agilizar el operativo.
Cronograma de intervenciones (Semana del 26 al 31 de mayo)
A continuación, se detalla el esquema de trabajo dispuesto para la próxima semana:
- Martes 26: de 13:00 a 17:00 en calle Sarmiento, entre 25 de Mayo y 9 de Julio.
- Miércoles 27: de 08:00 a 13:00 en B° Fray Justo Santa María de Oro; de 13:00 a 17:00 en calle Entre Ríos, entre 9 de Julio y 25 de Mayo.
- Jueves 28: de 08:00 a 13:00 en B° Fray Justo Santa María de Oro; de 13:00 a 17:00 en calle Tucumán, entre 25 de Mayo y 9 de Julio.
- Viernes 29: de 08:00 a 13:00 en B° Fray Justo Santa María de Oro; de 13:00 a 17:00 en Av. Rioja, entre 9 de Julio y 25 de Mayo (vereda este).
- Sábado 30: de 08:00 a 13:00 en calle General Paz, entre España y Av. Rawson.
- Domingo 31: Intervención en zona de Peatonal.