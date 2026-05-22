El próximo lunes 25 de mayo la provincia vivirá un ritmo diferente en sus calles y distritos comerciales. Con el feriado nacional por el Día de la Revolución de Mayo a la vuelta de la esquina, la Cámara de Comercio y Servicios de San Juan anticipó que "la actividad comercial será reducida y la mayoría de los negocios permanecerán cerrados".

La entidad comunicó que "recomendaron adaptar la atención comercial al carácter de la fecha patria" por lo que directamente "sugerieron no abrir las puertas de los locales durante la jornada feriada".

Este receso administrativo y comercial busca organizar la ciudad mientras muchas familias aprovechan para viajar o descansar. Desde la organización "remarcaron que la medida apunta a ordenar la actividad y brindar previsibilidad tanto a vendedores como a consumidores" ante los cambios en el movimiento habitual.

No obstante, aclararon que "solo abrirán aquellos locales cuyos propietarios así lo decidan". Para quienes trabajen, la normativa "implica que los empleados deberán cobrar el doble de la jornada habitual o, en su defecto, que la atención quede a cargo de los propios dueños de los negocios".

Mientras el centro sanjuanino se prepara para un día de persianas bajas, los grandes centros de compras proponen una alternativa. Se estima que los principales shoppings y paseos comerciales sí mantengan sus puertas abiertas durante el lunes, aunque podrían funcionar con horarios especiales.