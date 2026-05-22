Muere el piloto estadounidense Kyle Busch, doble ganador de la NASCAR

El mundo del automovilismo recibió un golpe devastador este jueves con la noticia del fallecimiento de Kyle Busch. A los 41 años, el piloto estadounidense que marcó una era en las pistas dejó un vacío imposible de llenar tras batallar contra una grave enfermedad. La noticia fue confirmada por sus seres queridos y las autoridades de la competencia, quienes emitieron un mensaje cargado de dolor.

En un comunicado conjunto de la familia Busch, Richard Childress Racing y la NASCAR señalaron que "En nombre de la familia Busch, de todo el equipo de Richard Childress Racing y de toda la NASCAR, estamos consternados al anunciar el repentino y trágico fallecimiento de Kyle Busch.

Toda nuestra familia de la NASCAR está desconsolada por la pérdida de Kyle Busch". El corredor se encontraba disputando su 22 temporada como profesional a tiempo completo, dejando un legado de gloria que incluye los títulos máximos obtenidos en 2015 y 2019.

La organización que rige la categoría no escatimó en elogios para describir lo que significaba su presencia en cada carrera. Lo definieron como "un talento excepcional, de esos que solo aparecen una vez en una generación".

Su estilo conductivo y su entrega personal fueron destacados en el homenaje oficial donde aseguraron que "Era feroz, apasionado, inmensamente habilidoso y se preocupaba profundamente por el deporte y los aficionados. La NASCAR ha perdido hoy a un gigante de este deporte demasiado pronto".

Mientras los fanáticos rinden tributo al futuro miembro del Salón de la Fama, el entorno del piloto solicitó tranquilidad para atravesar este proceso de duelo. Desde la entidad deportiva fueron claros al expresar que "Durante estos momentos increíblemente difíciles, pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia y sigan teniéndolos presentes en sus pensamientos y oraciones. Se compartirán más novedades según corresponda".