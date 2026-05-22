Racing Club quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2026 y el golpe deportivo abrió inmediatamente interrogantes sobre el futuro de Gustavo Costas como entrenador del equipo. Tras el empate que dejó a la Academia afuera del certamen continental, el DT evitó confirmar su continuidad y dejó frases que encendieron las alarmas entre los hinchas.

“Hay que pensar muchas cosas”, expresó Costas en conferencia de prensa, visiblemente afectado por la eliminación. Aunque aclaró que todavía no tomó una decisión definitiva, reconoció que atraviesa uno de los momentos más difíciles desde que regresó al club.

El entrenador también habló del desgaste emocional que implica conducir a Racing en medio de un contexto cargado de presión. “A veces uno siente que da todo y no alcanza”, sostuvo el técnico, que además pidió disculpas a los hinchas por no haber podido cumplir el objetivo internacional.

La Academia llegó a la última fecha con chances de clasificación, pero el empate terminó condenando sus aspiraciones continentales. El equipo arrastró problemas futbolísticos durante gran parte de la fase de grupos y nunca logró consolidar un rendimiento estable, especialmente en condición de visitante.

La eliminación profundizó además el malestar de una parte de los hinchas, que cuestionan decisiones tácticas y el funcionamiento colectivo del equipo. En redes sociales y en las inmediaciones del estadio se multiplicaron los mensajes críticos hacia el cuerpo técnico y algunos jugadores.

Costas, identificado históricamente con Racing tanto como jugador como entrenador, regresó al club en medio de una fuerte expectativa por parte de los simpatizantes. Su vínculo emocional con la institución siempre fue uno de los puntos más valorados por los hinchas, aunque los resultados deportivos terminaron condicionando el presente.

En la conferencia posterior al partido, el DT también remarcó que siente “mucho dolor” por haber quedado afuera de la competencia internacional. “Sé lo que significa Racing para la gente y eso es lo que más me duele”, afirmó.

Por el momento, desde la dirigencia no hubo comunicados oficiales sobre el futuro del entrenador. Sin embargo, dentro del club reconocen que las próximas horas serán claves para determinar si Costas continúa al frente del plantel o si decide dar un paso al costado tras la eliminación.

Mientras tanto, Racing deberá enfocarse en los compromisos del torneo local y en rearmar un proyecto deportivo golpeado por otro fracaso internacional, un escenario que volvió a dejar al club envuelto en incertidumbre y tensión interna.