El escándalo que protagonizaron la China Suárez y Mauro Icardi en Japón

Tras coronarse campeón en Turquía, Mauro Icardi decidió cumplir el gran deseo de su pareja y viajaron juntos al país asiático, el mismo destino que Wanda Nara visitó hace apenas unas semanas. Durante estas vacaciones, la pareja fue grabada mientras compartían una salida muy particular dentro de un local comercial rodeados de animales.

La experiencia elegida fue un Pig Café, un sitio donde los clientes pueden merendar mientras conviven con cerditos. Para ingresar a este lugar se debe pagar una entrada de 15 dólares, realizar una reserva con tiempo y cumplir con normas de higiene muy rigurosas. Esta situación hizo recordar a la cita similar que el futbolista tuvo anteriormente con Wanda Nara en un hotel con jirafas en África, donde él mismo insistió para concretar la reserva.

La aparición de las imágenes en las plataformas digitales despertó una ola de cuestionamientos dirigidos a la actriz por su relación con los animales. Un usuario escribió que "¿La China Suárez no era vegetariana? Digo, porque fue con Mauro a un lugar donde tienen chanchitos encerrados para que gente descerebrada pueda tocarlos". En esa misma línea, otros mensajes sumaron indignación al expresar que "Lo más irónico es verla posar de alma sensible mientras avala animales usados como entretenimiento".

Sobre su futuro laboral, el contrato del deportista finaliza el 31 de junio y está negociando su continuidad. Los rumores indican que el club buscaría bajarle el sueldo, aunque también recibió propuestas para jugar en Arabia.

Al terminar este viaje, regresarán a Argentina para reencontrarse con Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña, ya que los hijos de la actriz llevan 2 meses sin ver a sus padres. En el medio del conflicto legal, Ana Rosenfeld explicó la contrademanda diciendo que "Quiere la tutela de las nenas con la China Suárez".