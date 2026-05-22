Pep Guardiola confirmó su salida del Manchester City tras 10 temporadas

El Manchester City confirmó oficialmente que el ciclo de Pep Guardiola llegará a su fin después de 10 temporadas en el cargo. Desde su llegada en 2016, el entrenador catalán transformó por completo la identidad del club y lo llevó a alcanzar "niveles de excelencia deportiva" sin precedentes tanto en la Premier League como en el resto de Europa. El anuncio marca el cierre de una etapa donde el equipo consolidó una hegemonía absoluta y un estilo de juego que se convirtió en referencia en todo el continente.

A través de un comunicado oficial, la institución británica resaltó su agradecimiento al técnico por "su dedicación, profesionalismo y compromiso con la excelencia". Bajo su conducción, los ciudadanos conquistaron seis Premier League, una Champions League, tres FA Cup, cinco Copa de la Liga, tres Community Shield, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.

El propio entrenador manifestó su orgullo tras las conversaciones con la directiva al afirmar que "Ha sido un privilegio dirigir al Manchester City durante una década. Estoy orgulloso de lo que logramos juntos". Guardiola estuvo al frente del plantel en 592 partidos, logrando 416 victorias, 87 empates y apenas 89 derrotas.

Con la mirada puesta en el futuro, la organización busca "garantizar la estabilidad y la ambición deportiva" ante los nuevos desafíos. El objetivo de la directiva es "asegurar que el legado de excelencia establecido en estos años tenga continuidad" y para ello identificaron a Enzo Maresca como el principal candidato para la sucesión. El italiano, quien trabajó previamente como asistente en el club, es visto como el sucesor natural para seguir adelante con el ambicioso proyecto deportivo iniciado en 2016.