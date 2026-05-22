El secreto italiano para una tarta de vegetales crocante y sin amasar

La gastronomía de la Toscana esconde tesoros como la scarpaccia, una preparación que se siente caserísima y con aires italianos. Su historia se remonta a los marineros retirados que aprovechaban los productos de sus huertos para crear este plato. El nombre de esta comida significa "zapato viejo" en dialecto toscano, aunque el resultado es en realidad una tarta fina y crujiente que se puede disfrutar en cualquier momento del día.

Para alimentar a un grupo de entre cuatro y seis personas, se necesitan tres zucchini medianos bien frescos que pesen unos 750 g y una cebolla. La lista se completa con 120 g de harina integral, aceite de oliva, pimienta negra, sal y 50 g de queso rallado si se busca un toque extra de sabor. Los especialistas definen a este plato como "una tarta o una torta, con poca masa y muchas verduras" que termina siendo "un manjar económico y que alimenta" el paladar de quien la prueba.

El proceso comienza cortando los vegetales muy finos con mandolina o cuchillo, pudiendo incluir también zanahorias ralladas o morrón. Un paso fundamental es ponerlos en un colador con sal y peso encima durante dos horas. Aquí aparece el truco clave de la receta: "cuanto más líquido se le quite al zapallito, mejor queda el resultado final" para lograr la textura deseada. Mientras el horno se calienta a 220 grados, se mezcla la harina con ese líquido recuperado, una cucharada de aceite, pimienta y el queso opcional.

Una vez integrada la cebolla y los calabacines, se vuelca todo en una fuente de 35 por 25 centímetros con papel manteca aceitado. Hay que aplastar la mezcla para que la capa tenga unos dos centímetros de espesor. Tras 40 minutos de cocción, o cuando la superficie esté dorada, la comida está lista. Se puede usar el grill durante cinco minutos para un acabado más crocante. Esta opción es "un gol para almuerzos, viandas y cenas" por su versatilidad y carácter saludable.

Existen variantes para quienes buscan experimentar, como usar un mix de verduras crudas o añadir polvo de hornear para que salga más alta y tierna. También se puede reemplazar la mitad de la harina por polenta de cocción rápida para aumentar el nivel de crocante. Es un plato ideal para los días actuales porque permite resolver una comida nutritiva sin necesidad de amasar ni cocinar los vegetales previamente.