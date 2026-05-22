El presidente Javier Milei presentó este viernes el primer Gemelo Digital Social, una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por el Ministerio de Capital Humano para simular escenarios y prever impactos sociales. El mandatario difundió un video en sus redes sociales y aseguró que “Argentina se adelanta al futuro” con un sistema que permitirá mejorar la toma de decisiones en políticas públicas.

El nuevo desarrollo tecnológico fue diseñado para reunir información social dispersa en una única base de datos y utilizar inteligencia artificial para proyectar escenarios en tiempo real. Según explicaron desde el Gobierno, el sistema busca anticipar consecuencias de medidas estatales en distintas etapas sociales, desde la infancia hasta la autonomía económica, mediante análisis predictivos y procesamiento masivo de datos.

“Argentina lidera un cambio de paradigma en políticas sociales con Inteligencia Artificial”, expresó Milei al compartir el lanzamiento. En el mensaje difundido en redes, sostuvo además que “el futuro no espera” y remarcó que el país “presenta el primer Gemelo Digital Social” orientado a modernizar el funcionamiento estatal.

En el video institucional publicado por el Ejecutivo, una voz en off señaló que “antes había información dispersa, decisiones sin precisión y fragmentación institucional”. También afirmó que el nuevo sistema permitirá “optimizar decisiones en tiempo real” y desarrollar “políticas basadas en evidencia”.

Objetivos del sistema

Desde el Ministerio de Capital Humano indicaron que la herramienta trabajará con múltiples fuentes de información integradas en una sola plataforma. “La IA identifica lo relevante, proyecta escenarios y convierte la experiencia social en inteligencia pública”, destacaron durante la presentación oficial.

Además, remarcaron que el sistema “ayuda a predecir el futuro desde la infancia hasta la autonomía, anticipando el impacto social de cada etapa”. Según explicaron, el objetivo será reducir márgenes de error en la planificación estatal y mejorar la coordinación entre áreas gubernamentales.

En el cierre del video, el Gobierno afirmó que el proyecto fue desarrollado junto a “los principales actores del mundo” y definió al Gemelo Digital Social como “el primer modelo global que permite tomar mejores decisiones liderado por el Ministerio de Capital Humano”.

“Pasamos de la resistencia reactiva al Estado que anticipa”, concluyó el mensaje oficial difundido por la administración nacional.