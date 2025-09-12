La Dirección Nacional Electoral (DINE) formalizó este viernes la asignación de los aportes de campaña a los partidos políticos que competirán en las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre. La medida quedó oficializada con las disposiciones 6 y 7, publicadas en el Boletín Oficial.

El Gobierno había fijado a principios de septiembre, mediante la resolución 375, el presupuesto total para los fondos electorales: $8.815.610.700,67 para la categoría de diputados nacionales y $4.407.805.350,33 para la de senadores, lo que suma un total de $13.223 millones.

En esos comicios se renovarán 127 de las 257 bancas en la Cámara de Diputados y 24 de las 72 en el Senado, con votación en CABA, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. Será además la primera elección nacional con la Boleta Única Papel (BUP).

Los fondos asignados muestran fuertes diferencias según distrito y fuerza política. En la provincia de Buenos Aires, la más grande del país, Fuerza Patria recibirá $1.015 millones; La Libertad Avanza, $389 millones; Nuevos Aires, $378 millones; el Frente de Izquierda Unidad, $205 millones; y Provincias Unidas, $116 millones, entre otros.

En Ciudad de Buenos Aires, Fuerza Patria recibirá $112 millones; La Libertad Avanza, $81 millones; y Ciudadanos Unidos, $80 millones. En Córdoba, Provincias Unidas contará con $339 millones; en Mendoza, el Frente Libertario Demócrata recibirá $120 millones; y en Santa Fe, Fuerza Patria accederá a $191 millones.

En la categoría de senadores también hay cifras destacadas. En CABA, Fuerza Patria recibirá $292 millones, mientras que La Libertad Avanza accederá a $274 millones. En Entre Ríos, Fuerza Entre Ríos tendrá $342 millones; en Salta, Fuerza Patria $250 millones; y en Santiago del Estero, el Frente Cívico por Santiago $223 millones.

Los aportes se distribuyen de acuerdo a criterios de representación y se suman a los fondos que cada agrupación pueda recaudar por aportes privados. La DINE busca garantizar con esta asignación que todas las fuerzas que compiten en octubre cuenten con un piso mínimo de financiamiento para encarar la campaña en igualdad de condiciones.