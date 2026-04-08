A 10 días de la llegada de Airbag habilitaron más puntos de venta de entradas

A diez días de uno de los recitales más esperados del año, San Juan ya palpita la llegada de Airbag con una expectativa que crece día a día. La banda regresa a la provincia en el marco de su gira “El Club de la Pelea”, en un show que promete convocatoria masiva y una fuerte impronta escénica.

Cuenta regresiva para una noche de alto voltaje

El próximo 18 de abril, el Playón del Estadio San Juan del Bicentenario será sede de un espectáculo que posiciona nuevamente a la provincia dentro del circuito de grandes recitales del país. Con un presente artístico consolidado, Airbag llega tras una serie de shows multitudinarios que reafirmaron su lugar como una de las bandas más convocantes del rock argentino.

La expectativa no es menor: el trío de los hermanos Sardelli atraviesa un momento de madurez musical, con una propuesta que combina potencia sonora, puesta visual y un repertorio que cruza generaciones.

Entradas: puntos de venta y valores

A medida que se acerca la fecha, crece la demanda de tickets. Las entradas pueden adquirirse de manera online a través de TuEntrada.com, o de forma presencial en distintos puntos de venta habilitados:

Ritual del Vino

Cultura Under

Farmacias Echegaray

Yendly

Además, quienes compren con Banco San Juan pueden acceder al beneficio de 6 cuotas sin interés.

En cuanto a los valores, la entrada General (Etapa 2) tiene un costo de:

$60.000 ARS

$9.000 ARS de cargo por servicio

Un evento que moviliza la escena local

La producción del evento está a cargo de Nave Jungla, una de las productoras que viene impulsando espectáculos de gran escala en la provincia, fortaleciendo la agenda cultural y ampliando la oferta de shows en vivo.

A diez días del recital, la previa ya se vive con intensidad en redes sociales y entre los fanáticos. Todo indica que será una noche de alta energía, con miles de personas reunidas para vivir una experiencia que trasciende lo musical.