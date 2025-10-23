El centro sanjuanino fue escenario del acto de cierre de campaña del Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad (FIT-U). Con banderas, carteles y cánticos, militantes y simpatizantes se congregaron en este jueves en la Plaza 25 de Mayo para acompañar a sus referentes locales en la antesala de las elecciones legislativas 2025.

Cristian Jurado, candidato en primer término a diputado nacional, destacó que el recorrido electoral del espacio se sostuvo gracias al compromiso militante.

“Fue una campaña hecha a pulmón, con el aporte de los trabajadores que integramos el frente. Muy distinta a las demás, donde hay millones y millones de pesos. Nosotros no tenemos esos recursos, pero sí tenemos convicción”, expresó en diálogo con DIARIO HUARPE.

Publicidad

Críticas al oficialismo y la oposición

Durante el acto, Jurado también aprovechó para cuestionar el papel de los bloques tradicionales, a los que acusó de actuar en favor de los sectores empresariales y no de la clase trabajadora.

“El objetivo de un diputado debe ser defender las luchas y los intereses de todos los trabajadores. Sin embargo, vemos cómo los representantes del justicialismo o de Orrego terminan votando medidas a favor del gobierno nacional o pasándose a La Libertad Avanza”, sostuvo.

Publicidad

El dirigente insistió en que la Izquierda representa una alternativa “coherente” frente a los vaivenes de los otros espacios políticos. “Nosotros no cambiamos de discurso ni de principios. Lo que decimos en campaña, lo sostenemos en el Congreso y también en las calles”, aseguró.

“La gente está cansada de que le mientan”

Con una mirada puesta en los votantes indecisos, Jurado señaló que el descontento social puede abrir un espacio para el crecimiento del FIT-U.

“Creemos que el 70% de los sanjuaninos no está de acuerdo con Milei. Hay un sector importante que no se siente representado ni por el PJ ni por Orrego. Nosotros queremos llegar a ellos, porque la gente está cansada de que le prometan una cosa y después hagan otra”, planteó.

Publicidad

Un cierre con convicción

El encuentro concluyó entre aplausos, cánticos y pancartas que reivindicaban la lucha obrera. En un contexto marcado por la crisis económica y la incertidumbre política, el FIT-U cerró su campaña con un mensaje de resistencia y compromiso.