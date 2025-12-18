En la Argentina, cada persona desperdicia en promedio 72 kilos de alimentos por año, según el último informe del Banco de Alimentos Buenos Aires, una cifra que refleja un problema estructural que se agrava, sobre todo, en vísperas de las fiestas de fin de año.

El relevamiento señala que esa cifra asciende a 198 kilos por hogar al año, producto de pérdidas en los hogares que se suman a las pérdidas a lo largo de toda la cadena. Los especialistas advierten que cuando se desecha comida apta para el consumo no solo se pierde el alimento, sino también los recursos invertidos en producirlo, como agua, energía, suelo, transporte y mano de obra.

Publicidad

Los alimentos que más se desperdician en los hogares son las frutas y verduras, seguidas por harinas, arroz, fideos, legumbres y panificados, según el informe. Entre las principales causas del desperdicio se encuentran el mal almacenamiento, cocinar de más, el vencimiento de productos o servirse porciones mayores de lo que se consume.

A nivel nacional, el desperdicio de comida tiene también un impacto ambiental y social significativo. Se estima que alrededor de 16 millones de toneladas de alimentos se pierden o desperdician cada año en la Argentina, lo que representa una enorme pérdida económica, social y ecológica.

Publicidad

Para enfrentar esta problemática, desde organizaciones como el Banco de Alimentos Buenos Aires proponen varias recomendaciones prácticas que pueden ayudar a reducir el desperdicio en los hogares:

Ordenar el guardado aplicando la regla “primero vence, primero se usa”, lo que puede disminuir hasta un 20 % el descarte por vencimiento.

Ubicación correcta de los alimentos en la heladera y alacena para evitar contaminación cruzada y deterioro prematuro.

Planificación semanal de comidas para evitar cocinar de más.

Comprar local y estacional, lo que mejora la frescura y reduce pérdidas en origen.

Revisar y transformar alimentos antes de desecharlos, usando técnicas como conservas, encurtidos o congelado.

Comprar a conciencia, especialmente productos como frutas, verduras y panificados que suelen desperdiciarse más.

Con hábitos más cuidadosos de planificación, almacenamiento y aprovechamiento de alimentos, se puede reducir significativamente el desperdicio doméstico y contribuir a un uso más responsable de los recursos, especialmente en fechas de mayor consumo como Navidad y Año Nuevo.