Un contenedor se incendió en el barrio porteño de Constitución y generó una densa columna de humo que afectó a un hotel cercano, donde debieron asistir a 18 personas por la inhalación de los gases. El hecho ocurrió este jueves y motivó la intervención de los servicios de emergencia ante el riesgo para la salud de los ocupantes del establecimiento.

El incendio de un contenedor en la vía pública provocó una situación de alarma en la zona de Constitución. Las llamas y el humo se expandieron con rapidez, afectando al Hotel (nombre no especificado) ubicado en las inmediaciones. Ante la presencia de humo dentro del edificio, los bomberos y personal sanitario acudieron al lugar para evaluar y asistir a los huéspedes y empleados que presentaban síntomas asociados a la inhalación de humos.

Las 18 personas asistidas recibieron atención médica, principalmente por molestias respiratorias y afecciones menores ligadas a la inhalación de humo. Por precaución, los equipos de emergencia realizaron la atención en el lugar, sin que se informaran casos de gravedad extrema.

Las autoridades policiales y los bomberos continuaron con las actuaciones para determinar las circunstancias que originaron el incendio del contenedor, mientras se normalizaba la circulación en la zona y se permitía el regreso de los huéspedes a sus habitaciones.

El episodio generó preocupación entre los vecinos y comerciantes de Constitución, un área de tránsito intenso en la Ciudad de Buenos Aires, que días atrás ya había sido escenario de otros incidentes urbanos.