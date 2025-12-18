Unión es el Supercampeón de San Juan: por penales se quedó también con el Clausura

En una final de alta tensión definida mediante penales, Unión de Villa Krause se consagró este miércoles campeón del Torneo Clausura de la Liga Sanjuanina de Fútbol. El Azul derrotó por 5-4 a Desamparados, tras igualar 2-2 en los noventa minutos reglamentarios, en el Estadio Pocito.

Con este resultado, Unión completa una temporada de dominio total, al haber ya obtenido previamente el título del Torneo Apertura. Esta doble consagración le otorga de manera automática el campeonato Oficial 2025, consolidándose como el equipo más exitoso del año en el fútbol provincial.

Una final de dos tiempos

El partido comenzó con un contundente despliegue de Sportivo Desamparados. El equipo de Puyuta se mostró superior en los primeros compases y logró abrir el marcador a los 12 minutos, mediante un remate potente de Agustín Torres. La ventaja se amplió apenas cinco minutos después, cuando Ramírez completó una jugada colectiva para establecer un 2-0 que parecía decisivo.

Frente a la adversidad, la reacción de Unión llegó de la mano de su referente ofensivo. Luciano Riveros descontó para el equipo azul antes del descanso, con un gol que modificó la dinámica del encuentro y dio esperanzas a su equipo.

Empate y definición extrema

El segundo tiempo mostró un desarrollo más equilibrado. Desamparados buscó administrar su ventaja, mientras Unión incrementó su presión en busca del empate. La igualdad llegó a los 70 minutos de juego, de manera fortuita: un centro de Riveros fue desviado por el defensor Flores hacia su propia portería, estableciendo el 2-2 definitivo.

Ante la imposibilidad de desnivelar el marcador en el tiempo adicional, la final se dirimió desde el punto penal. En la serie, Unión demostró mayor precisión, convirtiendo sus cinco lanzamientos, mientras que Desamparados falló uno de los cinco ejecutados, sellando así el triunfo para el cuadro de Villa Krause.

Un año histórico y un nuevo objetivo

La conquista del Clausura cierra un ciclo impecable para Unión, que demostró una notable regularidad a lo largo de todo el año. Tras dominar el campeonato local, la institución ya ha fijado su próximo desafío: la competencia del Regional Federal Amateur, torneo que representa el ascenso al ámbito del fútbol nacional y que se convertirá en el principal objetivo institucional para la próxima temporada.

La celebración se trasladó a las calles de Villa Krause, donde una multitud de simpatizantes recibió al plantel campeón, que logró un doblete histórico en el fútbol de San Juan.