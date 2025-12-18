Un adolescente de 14 años llamado Nata conmovió al país luego de grabar un video en el que pedía ser adoptado, lo que generó una masiva respuesta de aspirantes a familias adoptivas. La convocatoria alcanzó a más de 700 personas interesadas en inscribirse para iniciar el proceso de adopción a través del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUAGA) tras la difusión del mensaje del joven en redes sociales.

Nata, oriundo de Santa Fe y residente en un hogar en el centro de Rosario desde hace más de un año, relató en primera persona las dificultades de su infancia, marcada por maltratos y situaciones de violencia, y expresó con claridad su mayor deseo: tener una familia con quien compartir su vida y proyectos futuros. Su historia no solo se viralizó, sino que también movilizó una enorme respuesta ciudadana.

La solicitud de Nata surgió luego de que previamente no surgieran postulaciones cuando se abrió la convocatoria pública entre los aspirantes registrados en el RUAGA de Santa Fe. Ante ese silencio, el adolescente decidió grabar y compartir su historia para dar visibilidad a su situación y “encontrar eso que tanto desea: una familia”, según relató su abogada y referente afectiva, Paola Scicchitani.

Las personas interesadas en adoptar, motivadas por el video, se anotaron para iniciar el proceso de selección. Aunque la inscripción específica vinculada al caso ya cerró, el impacto de la campaña permitió también visibilizar la situación de otros niños, niñas y adolescentes que esperan una familia. Según fuentes vinculadas al RUAGA, la difusión del caso disparó más de 500 consultas de aspirantes a adoptar, y se espera avanzar en la evaluación y acompañamiento con foco en los deseos de Nata.

El joven manifestó en su mensaje que desea permanecer en Rosario o en zonas cercanas, aunque está dispuesto a considerar otras ubicaciones si la familia adoptiva vive fuera de la región. Entre sus sueños está poder tener una habitación propia, tiempo para compartir salidas y acompañamiento en sus actividades cotidianas, como sus clases y su pasión por el deporte.

El caso de Nata no solo conmovió por su sinceridad, sino que también abrió una discusión sobre la adopción de adolescentes, un grupo que históricamente enfrenta mayores barreras en los procesos de adopción. Según las organizaciones que trabajan con adopciones, “romper el tabú de que un chico de 14 años no se puede adoptar” es clave para ampliar las oportunidades de niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad.

El proceso de evaluación de las familias postulantes continuará bajo los procedimientos oficiales, en un marco que busca garantizar el bienestar de Nata y de otros adolescentes en situaciones similares, hasta lograr que encuentre un hogar estable y afectivo.