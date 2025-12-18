El SMN pronostica una tarde de 35°C y posibles chaparrones para San Juan

El Servicio Meteorológico Nacional prevé para San Juan una jornada de jueves con calor significativo y probabilidad de lluvias aisladas, dando paso a un viernes con condiciones más estables pero aún con temperaturas elevadas.

Para este jueves 18 de diciembre, se anticipa una mañana con cielo algo nublado y una temperatura mínima de 28°C. Durante la tarde, el pronóstico indica un aumento de la nubosidad con probabilidad de chaparrones, siendo este el momento más caluroso del día con una máxima que alcanzaría los 35°C. El viento rotará del sureste al noroeste. Para la noche, se espera un descenso de la temperatura a 20°C con un cielo mayormente nublado.

Publicidad

El viernes 19 se presentaría con condiciones más benignas. La jornada comenzará con cielo parcialmente nublado durante la madrugada y la mañana, con temperaturas que irán en ascenso. Para la tarde se prevé una máxima de 34°C bajo un cielo parcialmente nublado, finalizando la noche con mayor nubosidad y una temperatura mínima de 26°C. El viento predominante será del sector norte, cambiando al sureste hacia la noche.