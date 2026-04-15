A qué famoso acusaron de estafar a sus clientes por más de $5 millones

Fernanda Iglesias reveló información comprometedora sobre el desempeño profesional de Roberto Castillo que podría derivar en complicaciones legales. La panelista sostuvo que el abogado selecciona sus clientes basándose en la repercusión mediática y aseguró que "él puede agarrar los casos que quiere, pero no agarra casos que no le dan fama. Tengo chats donde dice que ciertos casos no le sirven porque no salen en la tele".

Uno de los testimonios centrales es el de Valentina Salcedo, quien habría contratado al letrado por un caso de extorsión. La periodista afirmó que "le pagó 5 millones de pesos y Castillo no hizo nada". Iglesias detalló que la joven habría intentado comunicarse repetidamente sin éxito y que la única gestión realizada fue el envío de una carta documento. Sobre este punto insistió en que "no hizo nada más y le cobró 5 millones de pesos".

La acusación también incluyó irregularidades en el manejo del dinero para evitar controles fiscales. Para respaldar su relato, la panelista exhibió comprobantes de transferencias por 2 y 3 millones de pesos dirigidas a personas del entorno del abogado. Al respecto, indicó que Castillo "haría hacer las transferencias a sus amigos para no quedar pegado" y que no emitiría las facturas correspondientes.

Otro nombre que surgió en el relato fue el de Pamela Rolón, quien habría vivido una experiencia similar. Sobre ella, Iglesias manifestó que "la hizo ir a la televisión, le sacó plata y no le hizo más nada". Ante el reclamo de las personas afectadas, la periodista señaló que "el socio de Roberto sí devolvió el 30%, pero él se negó". Actualmente, estas denuncias mediáticas podrían transformarse en una presentación judicial formal mientras el nombre del letrado permanece en el centro del escándalo.