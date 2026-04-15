En medio de una fuerte oleada de cuestionamientos por parte de la oposición tras conocerse los últimos indicadores de precios, el presidente Javier Milei salió al cruce y pidió "no desesperarse" por el índice de inflación correspondiente al mes de marzo. El mandatario se mostró confiado y aseguró que la cifra comenzará a desacelerarse de manera pronunciada en los meses siguientes.

A través de sus canales oficiales, el líder libertario defendió la implementación de su programa económico y lanzó una frase contundente contra sus detractores: “El conocimiento en economía lleva de modo inexorable al liberalismo”, sostuvo, ratificando que no habrá cambios de rumbo en las reformas estructurales que lleva adelante su gestión.

Para el Presidente, el dato de marzo representa una etapa de transición dentro del ajuste fiscal. Según su visión, el trabajo realizado sobre la base monetaria y el gasto público empezará a dar frutos visibles a partir de abril, mes en el que proyecta una caída significativa en el ritmo de aumento de los precios.

Mientras la oposición endurece sus críticas por el impacto del costo de vida en los sectores más vulnerables, desde el Ejecutivo Nacional redoblan la apuesta, sosteniendo que la disciplina fiscal es el único camino para alcanzar la estabilidad a largo plazo. Por ahora, el mensaje de la Casa Rosada es uno solo: paciencia y convicción.