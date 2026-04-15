Las jubiladas Beatriz Viegas y Claudia Sbabo declararán este miércoles en los tribunales de Comodoro Py en el marco de la causa que investiga por presunto enriquecimiento ilícito al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Ambas fueron señaladas como las personas que financiaron la compra del departamento que el funcionario adquirió junto a su esposa en el barrio porteño de Caballito.

La citación fue impulsada por el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien busca esclarecer cómo se concretó la operación de compraventa y el esquema de financiamiento del inmueble ubicado en la calle Miró al 500. Según consta en la causa, la propiedad fue adquirida en noviembre de 2025 por un valor de 230.000 dólares, de los cuales Adorni abonó 30.000 al contado y quedó endeudado por los 200.000 restantes.

Como parte de la medida judicial, las testigos deberán presentarse con sus teléfonos celulares para que la Justicia pueda acceder a mensajes, audios, correos electrónicos y registros de llamadas vinculados a la operación bajo investigación. El objetivo es reconstruir el circuito del dinero y determinar si las condiciones del acuerdo se ajustan a la legalidad.

La investigación también apunta a verificar si las jubiladas contaban con capacidad económica para otorgar ese financiamiento, ya que la operación se habría realizado mediante una hipoteca entre privados, sin intereses y basada en un vínculo de confianza entre las partes.

En paralelo, la causa avanzará en los próximos días con nuevas declaraciones testimoniales, entre ellas las de los responsables de la inmobiliaria que intervino en la operación y otros allegados a las partes involucradas, con el objetivo de profundizar el análisis de las transacciones inmobiliarias del funcionario.

El expediente, a cargo del juez federal Ariel Lijo, se inició tras una serie de denuncias que cuestionaron el patrimonio de Adorni, incluyendo inconsistencias en sus declaraciones juradas y otras operaciones financieras bajo la lupa judicial.