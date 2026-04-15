La fiebre por la Fórmula 1 en Argentina no para de crecer y su máximo protagonista, Franco Colapinto, sigue ajustando detalles para lo que será una cita inolvidable. Este miércoles, el piloto bonaerense cumplió con una intensa jornada de trabajo a bordo de su Alpine A526 en el legendario circuito de Silverstone, Inglaterra.

Bajo el marco de un "día de filmación" autorizado por la FIA, Colapinto recorrió un total de 200 kilómetros, el máximo permitido por reglamento para este tipo de eventos promocionales. Las redes sociales de la escudería con sede en Enstone reflejaron la actividad con el mensaje: "Poniendo el trabajo con el equipo".

El sueño de Buenos Aires

Esta prueba sirve como previa para el gran evento que tendrá lugar el próximo domingo 26 de abril. Colapinto brindará una exhibición en un circuito callejero montado en el barrio porteño de Palermo, donde se espera una multitud para verlo de cerca.

Dato técnico: Debido a las estrictas restricciones reglamentarias de la F1, Franco no podrá utilizar en Argentina el modelo A526 actual. En su lugar, pilotará un Lotus E20 (modelo 2012), que estará ploteado con los colores azul y rosa tradicionales de Alpine.

Rodaje necesario

Cabe recordar que su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, ya había realizado sus pruebas de filmación en enero. Para Colapinto, estas vueltas en Silverstone representan un oxígeno vital para mantener el ritmo de competencia en una temporada donde ya ha disputado tres carreras oficiales con resultados que ilusionan a todo el país.

El próximo domingo, el rugido de los motores volverá a sentirse en las calles argentinas, marcando un hito para el automovilismo nacional de la mano del joven que devolvió la bandera celeste y blanca a la grilla de la máxima categoría.