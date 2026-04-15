Las clásicas galletitas dulces empiezan a perder terreno en la merienda diaria frente a opciones más saludables y nutritivas, que aportan mayor saciedad y energía sostenida a lo largo del día.

Especialistas advierten que muchos productos industriales contienen harinas refinadas, exceso de azúcar y grasas poco saludables, lo que genera picos de energía seguidos de cansancio o hambre en poco tiempo.

Por eso, crece la tendencia a reemplazarlas por alternativas caseras o combinaciones más equilibradas, que incluyan fibra, proteínas y grasas saludables.

Una de las opciones más elegidas son las tostadas integrales con pasta de maní y banana, una preparación simple que aporta energía sostenida, potasio y grasas saludables, ideal para una merienda rápida.

Otra alternativa es el yogur natural con frutas y semillas, que suma proteínas, vitaminas y probióticos, además de generar mayor sensación de saciedad y mejorar la calidad nutricional de la alimentación diaria.

También se destacan los muffins caseros de avena y cacao, una opción práctica para preparar en casa, con menor cantidad de azúcar agregada y mayor contenido de fibra.

Estas propuestas no solo permiten reducir el consumo de ultraprocesados, sino que también ayudan a mantener niveles de energía más estables, evitar antojos y mejorar hábitos alimentarios.

De esta manera, la merienda se transforma en una oportunidad para incorporar alimentos más completos y equilibrados, sin resignar sabor ni practicidad.