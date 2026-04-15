El gremio de farmacéuticos y bioquímicos cerró un nuevo acuerdo paritario que llevará el salario básico a más de $3,6 millones en junio, posicionando al sector entre los mejores pagos del país.

El entendimiento, alcanzado entre el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB) y las cámaras empresarias del sector, establece una actualización escalonada para el trimestre abril-junio, con subas progresivas en los ingresos.

De acuerdo a lo pactado, los salarios básicos serán de $3.444.000 en abril, $3.549.000 en mayo y $3.624.000 en junio, consolidando una mejora que busca acompañar el ritmo de la inflación.

Uno de los puntos más destacados del acuerdo es el impacto de los adicionales de convenio, como Competencias, Gestión y Permanencia, que pueden incrementar el salario en alrededor de un 30%. De esta manera, el ingreso total podría alcanzar cerca de $4.700.000 en junio.

El aumento abarca a los trabajadores incluidos en distintos convenios colectivos del sector farmacéutico y bioquímico, y se da en un contexto económico complejo, marcado por la inflación y la necesidad de recomponer el poder adquisitivo.

Con esta actualización, los farmacéuticos se ubican entre los salarios más altos del ámbito sanitario, reflejando el peso del sector en las negociaciones paritarias.

De esta manera, el acuerdo no solo consolida una mejora salarial significativa, sino que también marca una referencia dentro del mapa de paritarias en la Argentina, en un escenario donde la mayoría de los gremios busca recuperar ingresos frente a la suba de precios.