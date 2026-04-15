Un brutal tiroteo en una escuela del sur de Turquía dejó al menos nueve muertos y más de una decena de heridos, en un hecho que conmociona al país y que tuvo como autor a un alumno de apenas 14 años.

El ataque ocurrió en la ciudad de Kahramanmaraş, donde el adolescente ingresó armado al establecimiento educativo y abrió fuego dentro de aulas donde se encontraban estudiantes más jóvenes. Entre las víctimas fatales hay alumnos y al menos un docente.

Según informaron autoridades locales, el agresor utilizó armas que pertenecían a su padre, un exintegrante de fuerzas de seguridad, y disparó en más de un sector de la escuela, lo que generó escenas de pánico entre alumnos y docentes.

Tras el ataque, el propio estudiante murió en el lugar. Los investigadores analizan si se trató de un suicidio o de un disparo accidental en medio del caos.

El saldo del tiroteo incluye al menos 13 personas heridas, varias de ellas en estado crítico, que fueron trasladadas a centros de salud cercanos.

El hecho se da en un contexto alarmante, ya que es el segundo ataque de este tipo en menos de 48 horas en Turquía. El día anterior, un exalumno había protagonizado otro tiroteo en una escuela en la provincia de Şanlıurfa, dejando varios heridos.

La seguidilla de episodios encendió las alarmas sobre la seguridad en los centros educativos y el acceso a armas en el país, donde este tipo de hechos no eran frecuentes.

Las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer el móvil del ataque y determinar cómo el menor pudo acceder al armamento, mientras crece la preocupación social por la violencia en ámbitos escolares.