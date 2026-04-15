En el marco de su campaña contra el robo de energía, la empresa Naturgy San Juan reforzó el mensaje sobre las graves consecuencias que generan las conexiones clandestinas, tanto para quienes las realizan como para toda la comunidad.

Bajo el concepto “Efecto Dominó: te pone en riesgo a vos, a tu familia y a la comunidad”, la compañía busca concientizar sobre cómo este tipo de prácticas ilegales afectan directamente la calidad del servicio eléctrico y ponen en peligro la seguridad de los vecinos.

Según explicaron, las conexiones irregulares o la manipulación de medidores provocan sobrecargas en transformadores y cables de la red, ya que no están contempladas dentro del sistema formal. Esto deriva en fallas frecuentes y distintos inconvenientes en los hogares.

Entre las principales consecuencias, señalaron fluctuaciones de voltaje y caídas de tensión, que pueden dañar electrodomésticos como heladeras, aires acondicionados y televisores. También se registran cortes imprevistos del suministro, producto del colapso de la red ante estas conexiones ilegales.

Además, advirtieron sobre el alto riesgo de incendios, ya que estas instalaciones carecen de medidas de seguridad y pueden generar cortocircuitos, poniendo en peligro la vida de familias enteras y de toda la comunidad.

Desde la empresa también remarcaron que estas situaciones generan gastos innecesarios en reparaciones, tanto para usuarios como para el sistema eléctrico en general, que deben afrontar daños evitables.

En ese contexto, Naturgy recordó que los vecinos pueden denunciar de manera totalmente anónima las conexiones clandestinas, aunque destacaron la importancia de aportar datos precisos para facilitar las inspecciones técnicas.

Entre la información solicitada, se incluye la dirección exacta del domicilio, referencias de ubicación, número de medidor y el tipo de irregularidad detectada, como cables directos desde el poste o manipulación del gabinete.

Las denuncias pueden realizarse a través de la línea gratuita 0800-666-3637 o mediante la oficina virtual disponible en el sitio web oficial de la empresa.

De esta manera, la compañía busca reforzar la concientización y promover la participación ciudadana para combatir el robo de energía, una práctica que no solo es ilegal, sino que también impacta directamente en la seguridad y calidad de vida de toda la comunidad.