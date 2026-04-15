El Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación dio el puntapié inicial a Mujeres +, un programa diseñado para fortalecer el ecosistema emprendedor femenino de San Juan. La primera reunión informativa reunió a más de treinta emprendedoras seleccionadas, quienes recibieron detalles sobre las herramientas financieras y formativas que recibirán.

La iniciativa, coordinada entre la Secretaría de Industria, Comercio y Servicios y la Agencia Calidad San Juan, ofrece créditos de hasta $2.500.000. El financiamiento cuenta con una modalidad de devolución en doce cuotas y un beneficio clave: tres meses de gracia.

Capacitación y redes de contacto

Durante el encuentro, el secretario de Industria, Alejandro Martín, y la directora de Industria y Comercio, Rocío Cárdenas, explicaron el cronograma de formación. Las participantes accederán a talleres de oratoria, marketing digital, finanzas personales y liderazgo.

El valor de la experiencia: Además de las clases, el programa cuenta con mentoras, mujeres con amplia trayectoria empresarial, que guiarán a las beneficiarias para alcanzar sus objetivos.

"Las emprendedoras manifestaron un importante interés por la arista de formación. Estas herramientas ayudarán a que sus proyectos crezcan y se perfeccionen", destacó Alejandro Martín ante la nutrida concurrencia.

Un espacio de intercambio

Por su parte, Rocío Cárdenas subrayó la diversidad de rubros presentes en la convocatoria y la importancia de generar comunidad: “No solo brindamos un repaso del programa, también habilitamos un espacio para que las emprendedoras se conozcan e intercambien sus experiencias”.

Con este inicio, Mujeres + se posiciona como una red de contención integral que no solo inyecta capital en la economía sanjuanina, sino que profesionaliza la gestión de las mujeres que lideran el desarrollo productivo en la provincia.