Agregar vinagre a las papas antes de freírlas es un truco cada vez más utilizado por cocineros que buscan mejorar el resultado final, logrando papas más firmes, crocantes y con mejor color.

La clave está en el ácido acético del vinagre, que actúa sobre la estructura de la papa durante la cocción. Este componente refuerza las paredes celulares y evita que las papas se deshagan cuando entran en contacto con el aceite caliente.

Además, el uso de vinagre ayuda a que el almidón se concentre en la superficie. Esto permite que, al freírlas, se forme una capa exterior más crocante, mientras el interior se mantiene suave.

Otro beneficio es que reduce la presencia de azúcares en la superficie de la papa, lo que evita que se quemen o se doren de manera irregular. Como resultado, se obtiene un color dorado más uniforme.

También contribuye a disminuir la humedad, lo que hace que las papas absorban menos aceite durante la fritura y queden más secas y livianas.

Para aplicar esta técnica, se recomienda hervir o remojar las papas en agua con una pequeña cantidad de vinagre (aproximadamente una cucharada por litro), luego escurrirlas y secarlas bien antes de freírlas.

Los especialistas destacan que, si se usa en proporciones adecuadas, el vinagre no altera el sabor de las papas, sino que simplemente potencia su textura y calidad final.

De esta manera, un ingrediente simple y económico puede marcar la diferencia entre unas papas fritas comunes y unas con calidad de restaurante, más crocantes por fuera y suaves por dentro.