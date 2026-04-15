La abogada Agostina Páez, quien estuvo en el centro de la polémica por un episodio de racismo en Brasil, sumó un nuevo conflicto judicial luego de ser denunciada por su exnovio por la retención de un automóvil.

Según trascendió, el hombre se presentó ante la Justicia y aseguró que, tras la ruptura de la relación, Páez mantenía en su poder un vehículo que le pertenecía legalmente, pese a reiterados pedidos para su devolución.

La denuncia generó un nuevo frente para la abogada, cuya situación pública ya se encontraba afectada por el escándalo ocurrido en Brasil, donde fue acusada de realizar gestos racistas en la vía pública.

De acuerdo al relato del denunciante, la negativa a devolver el auto fue persistente, lo que motivó la presentación judicial bajo la figura de retención indebida.

Sin embargo, el conflicto no avanzó en los tribunales. En las últimas horas, ambas partes participaron de una instancia de mediación en la que lograron llegar a un acuerdo para destrabar la situación.

Como resultado, Páez aceptó restituir el vehículo de forma inmediata, mientras que su exnovio se comprometió a retirar la denuncia, lo que puso fin al proceso penal vinculado a este hecho.

Por su parte, la abogada sostuvo que todo se trató de un malentendido y explicó que existía una confusión en torno a la titularidad del vehículo, lo que derivó en la denuncia.

De esta manera, el conflicto quedó resuelto en el ámbito extrajudicial, aunque la abogada continúa envuelta en la polémica pública por su situación judicial en Brasil.