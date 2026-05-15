El frío volverá a hacerse sentir con fuerza en gran parte de la Argentina. Según los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional, una nueva irrupción de aire polar ingresará entre el sábado y el domingo, generando un marcado descenso térmico, heladas intensas y posibles nevadas en diferentes regiones del país.

El fenómeno estará acompañado por lluvias aisladas y ráfagas de viento, especialmente en el centro del país. Córdoba aparece entre las provincias más afectadas, ya que se prevén nevadas en sectores serranos durante la noche del sábado y la madrugada del domingo, sobre todo en áreas de mayor altura.

También podrían registrarse precipitaciones níveas en zonas elevadas del NOA y en la cordillera y precordillera de provincias cuyanas como Mendoza, San Juan y San Luis. En paralelo, la Patagonia continuará con condiciones ventosas y temperaturas muy bajas, con chances de nieve en sectores del extremo sur.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires se espera un sábado gris e inestable, con descenso de temperatura y probabilidad de lluvias aisladas. El ingreso del aire polar marcará además el inicio de varios días consecutivos con mañanas muy frías y heladas en la región pampeana, condiciones que podrían extenderse durante buena parte de la próxima semana.

Especialistas advirtieron que el rasgo dominante de este nuevo escenario climático será la persistencia del frío intenso sobre amplias zonas del territorio nacional, por lo que recomendaron extremar cuidados ante las bajas temperaturas, especialmente en grupos de riesgo y actividades rurales