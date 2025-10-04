A qué hora llegará el fuerte viento Zonda pronosticado para este sábado 4 de octubre

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene activos los avisos por vientos fuertes sobre la región de Cuyo, con especial incidencia en la provincia de San Juan. Un sistema de baja presión que se desplaza sobre la cordillera de los Andes está generando condiciones para la persistencia de vientos intensos durante todo el sábado 4 de octubre.

Para la jornada de hoy, se pronostica que la provincia de San Juan experimentará vientos del sector oeste con velocidades sostenidas que oscilarán entre los 32 y 41 km/h durante la tarde y la noche. El fenómeno se caracterizará por la presencia de ráfagas particularmente intensas, las cuales se estima que alcancen velocidades entre 70 y 78 km/h en el período de la tarde, disminuyendo levemente a rangos de 51 a 59 km/h durante la noche.

Se recomienda a la población evitar la circulación innecesaria en zonas expuestas, asegurar objetos sueltos en patios y balcones, y mantenerse informada a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional para recibir actualizaciones sobre la evolución de las condiciones climáticas.