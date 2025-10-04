Juan Alfredo Carrizo, identificado bajo el alias de "Chato", fue detenido como presunto autor del homicidio de Camila Nicol Vaginay, ocurrido durante la madrugada del sábado en el Barrio Echeverría. El hecho, que habría sido motivado por un conflicto de larga data entre grupos delictivos por el control territorial del narcomenudeo, puso en evidencia el extenso historial delictivo del imputado.

El prontuario de Carrizo registra múltiples procesos judiciales por delitos contra la propiedad, entre los que se encuentran robos, tentativas de robo, hurtos calificados y hurtos simples. Durante el año 2024, el sujeto recibió dos condenas consecutivas. La primera, en enero, consistió en seis meses de prisión condicional. Posteriormente, el 3 de julio, fue sentenciado a ocho meses de prisión efectiva, conformándose una pena unificada de catorce meses en el Servicio Penitenciario Provincial.

Dicha condena respondió a una serie de delitos que incluyeron lesiones leves agravadas por el vínculo en contexto de violencia intrafamiliar, desobediencia a una orden judicial, amenazas simples y violación de domicilio. El cumplimiento de la pena se extendió hasta el 13 de marzo de 2025, fecha en la cual Carrizo recuperó su libertad. Actualmente, su situación jurídica se encuentra bajo evaluación por parte de la fiscalía interviniente, que avanza en la investigación del homicidio que le atribuye.