Previo a la sesión clasificatoria del Gran Premio de Singapur, el piloto argentino Franco Colapinto registró un desempeño alentador durante el tercer periodo de prácticas libres en el circuito de Marina Bay. A bordo de su Alpine A525, el novato completó la sesión en la decimosexta posición, con un tiempo de 1 minuto, 31.047 segundos, mostrando una evolución competitiva en la búsqueda del ajuste para la definición de la grilla.

La sesión estuvo dominada por Max Verstappen, quien estableció el tiempo de referencia con 1:30.148, seguido de cerca por Oscar Piastri y George Russell. Colapinto, por su parte, ejecutó un programa de trabajo que incluyó rodajes con neumáticos de compuestos medios y blandos. En una etapa intermedia de la práctica, el argentino llegó a situarse en posiciones cercanas al top diez, reflejando una mejora sustancial en el ritmo del monoplaza. Su última tentativa con el compuesto blando le permitió acortar la diferencia con el líder a menos de un segundo, antes de estabilizarse en la posición final. Su compañero de equipo, Pierre Gasly, finalizó en el decimonoveno lugar, evidenciando dificultades en el rendimiento del vehículo.

El desarrollo de la sesión se vio interrumpido a los quince minutos por un incidente de Liam Lawson, quien impactó su monoplaza en la curva 7 y provocó el despliegue de bandera roja. Esta interrupción afectó la planificación de varios equipos, que se encontraban ajustando sus configuraciones en preparación para la clasificación. El dominio en la parte inicial de la práctica fue alternado entre pilotos de Ferrari y McLaren, hasta que el uso generalizado de neumáticos blandos en la fase final consolidó el orden liderado por Red Bull, McLaren y Mercedes.

Con estos antecedentes, el equipo Alpine afronta la sesión clasificatoria con el objetivo de capitalizar el progreso mostrado por Colapinto y optimizar el potencial del A525 en las condiciones de pista del circuito callejero de Singapur.