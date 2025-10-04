El operativo que permitió la aprehensión del principal sospechoso del homicidio de Camila Nicol Vaginay en el Barrio Echeverría consistió en un dispositivo de cerco y rastrillaje implementado por las fuerzas policiales en las inmediaciones del lugar del hecho. La intervención se desarrolló tras confirmarse la desaparición del individuo luego del ataque con arma de fuego registrado durante la madrugada del sábado.

El escenario con el que se encontó la policía. FOTO: Gentileza

El procedimiento incluyó un registro sistemático de las viviendas localizadas en las manzanas aledañas al sitio del crimen. Efectivos de la Comisaría 2ª, junto con brigadas de la UFI Delitos Especiales y del Comando Radioeléctrico, ejecutaron una búsqueda minuciosa que se extendió por varias manzanas del barrio. Durante el rastrillaje, se identificó una vivienda que permanecía completamente cerrada, lo que motivó un examen más detallado del inmueble.

Publicidad

El hecho ocurrió en la madrugada de este sábado. FOTO: Gentileza

Al acceder a la propiedad, los efectivos localizaron a Juan Alfredo Carrizo en la azotea de la casa, donde se había ocultado tras evadirse de la escena del crimen. La captura se realizó sin resistencia por parte del sospechoso, quien fue puesto inmediatamente a disposición de la justicia. En el lugar también se procedió al secuestro del arma de fuego presuntamente utilizada en el homicidio.

La fiscalía de turno, a cargo de Francisco Micheltorena de la UFI Delitos Especiales, coordinó las actuaciones posteriores a la aprehensión y dispuso las medidas correspondientes para la continuación de la investigación. El operativo demostró la efectividad de la estrategia de cerco perimetral y registro metódico en la localización de sospechosos en entornos residenciales.

Publicidad

El arma con la que habría sido asesinada la joven de 22 años. FOTO: Gentileza