Gramajo visitó sectores del oeste chimbero de cara al 26 de octubre

El candidato a Diputado Nacional por Fuerza San Juan, Fabián Gramajo, realizó una nueva recorrida por diversos barrios del departamento de Chimbas, en el marco de la campaña electoral de cara a los comicios del 26 de octubre.

La actividad consistió en un recorrido por los barrios Los Pinos, Círculo Policial, Fragata Sarmiento, Costaneras, 17 de Octubre, Los Alerces, La Estancia, Colonial y Villa Obrera. Durante la caminata, el candidato mantuvo diálogo directo con los vecinos, quienes le transmitieron diversas inquietudes.

En declaraciones realizadas en el lugar, Gramajo señaló que los residentes le manifestaron problemas relacionados con la inseguridad, la falta de trabajo, la situación de los jubilados y las dificultades que enfrentan las familias con personas con discapacidad. A pesar de estas preocupaciones, destacó que la recepción por parte de la comunidad se caracterizó por el afecto y la fortaleza.

Respecto al contexto electoral, el postulante afirmó que en los comicios del 26 de octubre se presentan dos modelos distintos para los sanjuaninos, refiriéndose por un lado al del presidente Javier Milei y por otro al que representa Fuerza San Juan. Expresó como objetivo volver a ver a las familias reunidas, que los comercios puedan trabajar con dignidad y que cada sanjuanino tenga un futuro con esperanza.

Finalmente, Gramajo realizó un llamado a la comunidad para que acompañe su propuesta en las próximas elecciones, identificando a la agrupación política por su columna azul y enfatizando su representación de los intereses de la provincia y su gente.