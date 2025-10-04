Pole para Russell en una clasificación donde Colapinto no pasó de la primera fase

La clasificación para el Gran Premio de Singapur en el Marina Bay Street Circuit culminó con George Russell consagrándose en la pole position tras una vuelta excepcional de 1:29.158, superando por estrecho margen a Max Verstappen y Oscar Piastri. En el otro extremo de la parrilla, el piloto argentino Franco Colapinto se ubicó en la decimoctava posición, resultado de una sesión de clasificación donde no logró superar la barrera de la Q1.

El desarrollo de la sesión clasificatoria estuvo marcado por la intensa lucha contra el reloj en un trazado donde el error se paga caro. Durante la Q1, Colapinto registró su mejor tiempo en 1:30.982. Si bien este registro le permitió superar al Haas de Esteban Ocon y, significativamente, a su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly, quien comenzará último, no fue suficiente para avanzar. El tiempo del argentino quedó a apenas dos décimas del corte, establecido en 1:30.775 por Alex Albon, lo que evidenció lo ajustado de la competencia en la zona media-baja de la grilla.

El desempeño de Colapinto se vio empañado por un incidente en su vuelta decisiva. Mientras intentaba mejorar su marca, el piloto rozó la pared en la fase final de su giro, un error que truncó su progreso y le impidió recortar el tiempo necesario para escapar de la eliminación. Esta situación se vio agravada por problemas de tráfico, factores externos que el propio piloto mencionó como limitantes para un rendimiento que consideraba potencialmente superior. En contraste, la sesión de su compañero Gasly fue aún más complicada, afectada por un problema mecánico relacionado con la dirección que le impidió completar su último intento rápido y lo confinó al fondo de la parrilla.

Tras la actividad, Franco Colapinto expresó su frustración, señalando que el auto tenía el potencial para aspirar a la Q2, aunque reconoció que no era un monoplaza excelente. El argentino destacó que circunstancias ajenas a su control, como el tráfico en pista, complicaron su desempeño. A pesar del resultado, el dato positivo para Colapinto es que extendió su racha de superioridad sobre Gasly en las clasificaciones, habiéndolo superado en cuatro de las últimas cinco sesiones, incluyendo Singapur.

Con la parrilla definida, la atención se centra ahora en la carrera larga, donde la gestión de neumáticos, la estrategia y la alta tasa de abandonos típica de este circuito urbano podrían abrir oportunidades para que Colapinto intente recuperar posiciones desde la decimoctava ubicación.