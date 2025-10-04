La vida de Camila Nicole Bajinai, la joven de 22 años que murió de un disparo en la cabeza

En la madrugada del sábado, el barrio Echeverría del departamento Capital fue escenario de un homicidio que terminó con la vida de Camila Nicole Bajinai, una joven de 22 años vecina de la zona. El hecho ocurrió aproximadamente a las 01:30 horas en la manzana A del sector, específicamente en las inmediaciones de las calles Rogelio Cerdera y Sarmiento.

La víctima falleció a causa de un impacto de proyectil de arma de fuego en la región craneal. Según el informe médico legista preliminar, el disparo presentaba punto de entrada detrás de la oreja izquierda, acompañado de una contusión escoriativa en la misma zona. El examen no reveló otras lesiones o signos de violencia defensiva en el cuerpo.

Testigos del incidente señalaron que el ataque se produjo durante una confrontación colectiva que había iniciado en la intersección de Catamarca y Benavídez. Según las declaraciones, el autor habría disparado a la víctima a corta distancia, sin que existieran antecedentes de vínculo previo entre ambos.

El cuerpo fue trasladado inicialmente al Hospital Guillermo Rawson, donde se constató su deceso, para posteriormente ser derivado a la Morgue Judicial a la espera de la autopsia reglamentaria. El fiscal Francisco Micheltorena de la UFI Delitos Especiales se hizo cargo de la investigación, que continúa en desarrollo para determinar las circunstancias exactas del homicidio.