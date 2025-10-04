El acto de Milei en Santa Fe, suspendido por los huevazos y los choques entre militantes

El acto de campaña del presidente Javier Milei en la ciudad de Santa Fe fue suspendido este sábado tras registrarse incidentes y enfrentamientos físicos entre militantes libertarios y grupos opositores en el centro de la capital provincial.

Manifestantes opositores destruyeron el gazebo de LLA. FOTO: Gentileza

Los hechos ocurrieron durante la mañana en la peatonal San Martín, lugar donde el mandatario tenía prevista una caminata. Según se reportó, simpatizantes de La Libertad Avanza se enfrentaron con manifestantes opositores, en su mayoría pertenecientes a agrupaciones de izquierda, que se hicieron presentes en el lugar con pancartas en las que se leía "Milei, persona no grata". Durante los altercados, que incluyeron empujones, golpes y lanzamiento de huevos, se procedió a desarmar un gazebo que había sido instalado por la agrupación oficialista.

Publicidad

Ante el escenario de tensión, y mientras el Presidente se encontraba en el hotel Los Silos, ubicado en la zona portuaria a pocas cuadras del lugar, se decidió cancelar la actividad programada. Fuerzas de seguridad, incluyendo la Policía de Santa Fe y Prefectura Naval, se desplegaron en la zona del hotel para contener a los manifestantes que se dirigían hacia allí, logrando detener al menos a tres personas que intentaron acercarse a la comitiva presidencial.

Posteriormente, Javier Milei, acompañado por su hermana Karina Milei, abandonó el establecimiento hotelero y saludó brevemente a un grupo de seguidores que se congregaba en el lugar. Inmediatamente después, la comitiva presidencial partió con rumbo a la provincia de Entre Ríos, cerrando el túnel subfluvial para garantizar su tránsito. La estadía del mandatario en Santa Fe se extendió por aproximadamente dos horas.

Publicidad

A través de sus redes sociales, el Presidente republicó un mensaje oficial de La Libertad Avanza en el que se afirmó: "Necesitamos el apoyo de todos los argentinos a este proyecto. Somos los únicos que podemos evitar que lo peor del pasado regrese". Su agenda continuó en la ciudad de Paraná, donde fue recibido por el gobernador Rogelio Frigerio para desarrollar un nuevo acto de campaña.